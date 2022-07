VVD-bestuur wil Onno Hoes als partijvoorzitter

Het hoofdbestuur van de VVD wil Onno Hoes als partijvoorzitter. Hoes is nu al waarnemer. Hij nam begin dit jaar de voorzittershamer over van Christianne van der Wal, toen die minister voor Natuur en Stikstof werd.

Twee anderen hebben al laten weten zich ook kandidaat te stellen: Eric Wetzels en Bert Homan. Wetzels was eerder waarnemend voorzitter van de partij na het aftreden van Henry Keizer in 2017. Ook was hij voorzitter van de VVD Brabant. Homan stelde zich twee keer eerder kandidaat, maar werd het beide keren niet. Hij zit in de gemeenteraad van Assen.