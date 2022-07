Instagram/Pride Photo Award

NOS Nieuws • vandaag, 16:20 Bekladde Pride-expo weer te zien: 'Als je het verhaal hoort, word je milder

De tentoonstelling Pride Photo is vanaf vandaag te zien in Maastricht. Op andere plekken waar de tentoonstelling stond, werden enkele foto's beklad. Co-curator van de tentoonstelling Jan Hoek verwacht dat dat vaker gaat gebeuren: "Maar je moet er niet te veel aandacht aan besteden en gewoon doorgaan."

Op de tentoonstelling is onder meer een foto te zien van een naakte transgender man van fotograaf Prins de Vos. De foto werd in Vlissingen beklad, schoongemaakt door een onbekende en later in Almere weer met verf besmeurd. Nu wordt de foto getoond met bekladding, waardoor het naakte geslachtsdeel niet te zien is.

Instagram/Pride Photo Award De foto van trans man Levi wordt voortaan beschadigd getoond

Volgens Gijs Stork, een van de bestuurders van Pride Photo, is er geen sprake van dat de organisatie zichzelf censureert. Hij hoopt juist met de tentoonstelling een dialoog op gang te brengen. "We laten zien: dit is wat het Nederlands volk doet met dit soort foto's. En er is nu geen lol meer aan om het te beschadigen, want dat heeft iemand anders al gedaan."

Tegelijkertijd hoopt hij dat hiermee ook voorkomen wordt dat andere werken die worden getoond, beklad worden. Volgens hem is "de angel er nu uit". "Het moet niet gaan over het geslachtsdeel van het trans model op de foto, het moet gaan om genderdiversiteit."

Pride Photo reist tussen 1 april 2022 en januari 2023 door Nederland. De reizende tentoonstelling over seksuele diversiteit en gender toont onder meer portretten van lhbti's in Polen en portretten van homoseksuele ouderen. Bij de foto's staan teksten die spreken over thema's als hoe trans personen in fotografie ondervertegenwoordigd zijn en de rol van lhbti's in de wereld. De tentoonstelling was dit jaar ook te zien in Amsterdam en Utrecht. Daar bleven de foto's onbeschadigd.

Niet alleen de foto van de naakte trans man werd beschadigd, in Vlissingen, waar de tentoonstelling in mei stond, werd onder meer een foto van twee zoenende voetballers in Mexico beklad.

"Dat had ik niet verwacht", zegt co-curator Hoek. De kunstenaar zat in de jury die de foto's uitkoos en stelde met Simomo Boujarra de tentoonstelling samen. "Het gaat niet alleen om moeite met naakt, maar dat mensen moeite hebben met lhbtiq-onderwerpen. Die mensen op die foto van de voetballers waren gewoon netjes gekleed."

Maar ook voor de woede van sommigen over de naakte afbeelding van de trans man kan hij weinig begrip opbrengen. "Ik vraag mij af of het dezelfde reactie had opgeroepen als er een naakte foto van David Beckham had gestaan."

Geen extra beveiliging

De tentoonstelling is nog tot en met 21 juli in Maastricht te zien. De gemeente zegt weinig commotie te verwachten en beveiligt de tentoonstelling niet extra. "We kunnen ons wel voorstellen dat de tentoonstelling discussie oplevert. Dat mag ook", zegt een woordvoerder.

Hoek sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat veel mensen milder worden als je het verhaal achter de foto's hoort en wat het betekent voor bijvoorbeeld de fotograaf of trans mannen. Ze zijn het er dan misschien nog steeds niet mee eens, maar ze snappen dan wel waarom wij dit willen tonen."