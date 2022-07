EPA

NOS Nieuws • vandaag, 10:21 FBI voegt 'cryptokoningin' toe aan lijst van meest gezochte voortvluchtigen

De FBI heeft OneCoin-medeoprichter Ruja Ignatova toegevoegd aan de lijst van meest gezochte voortvluchtigen. De zelfbenoemde 'cryptokoningin' zou honderden miljoenen dollars hebben verdiend met haar digitale munt die volgens gedupeerden en Amerikaanse justitie weinig meer was dan een piramidespel.

OneCoin werd na zijn oprichting in 2014 in korte tijd zeer populair bij investeerders. Hun werd een cryptomunt beloofd die goedkoper en veiliger zou zijn dan marktleider Bitcoin. In 2016 verscheen de Bulgaarse Ignatova nog trots op een evenement in Wembley Stadium en ze reisde de hele wereld over om investeerders aan te trekken. Naar schatting hebben investeerders bijna 4 miljard euro in OneCoin gestoken.

Een onderzoek van de Amerikaanse politie concludeerde echter dat de onderneming "uitsluitend was opgezet om investeerders op te lichten". In tegenstelling tot meer gangbare cryptomunten werden bij OneCoin volgens de Amerikaanse politie geen transactiegegevens bijgehouden (via een zogenoemde blockchain) waardoor de munt geen feitelijke waarde had.

Verdwenen sinds 2017

Sinds 2017 is Ignatova niet meer in het openbaar gezien. Ze reisde van Sofia naar Athene en daarna verdween zij. De FBI looft een beloning uit van maximaal 100.000 dollar voor de persoon die tips heeft over de huidige verblijfplaats van de zakenvrouw.

De lijst van meest gezochte personen van de FBI bestaat al 72 jaar. De 42-jarige zakenvrouw is pas de elfde vrouw die op de lijst is gezet. Ook de internationale politieorganisatie Interpol vaardigde een opsporingsbericht uit.

Haar broer Konstantin Ignatov, die mede-eigenaar was van OneCoin, werd in 2019 al gearresteerd. Hij bekende onder meer schuldig te zijn aan bankfraude en witwassen en trof een schikking. Hij getuigde tegen advocaat Mark Scott die ook vele miljoenen aan de onderneming zou hebben verdiend. Deze advocaat werd in 2019 veroordeeld voor het witwassen van 400 miljoen dollar. Mogelijk werkt Ignatov nu samen met Amerikaanse justitie aan de zaak tegen zijn zus.