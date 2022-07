Austin PD

NOS Nieuws • vandaag, 09:42 Verdachte opgepakt voor moord op wielrenster Mo Wilson

Een voortvluchtige vrouw die wordt verdacht van de moord op de Amerikaanse wielrenster Mo Wilson is in Costa Rica opgepakt. De 34-jarige Kaitlin Marie Armstrong was sinds halverwege mei spoorloos maar werd nu gearresteerd in een hostel in het Midden-Amerikaanse land.

Moriah 'Mo' Wilson was een opkomende ster in het gravelracen. Het lichaam van de 26-jarige werd op 11 mei aangetroffen in het huis van een vriend in Austin, Texas. Ze bleek doodgeschoten.

Al snel kwam Armstrong in beeld als vermoedelijke dader. Het zou mogelijk gaan om een crime passionel: ze is de partner van Colin Strickland, een collega met wie Wilson kort een relatie had gehad. Haar auto was bovendien gefilmd door bewakingscamera's in de buurt van het plaats delict.

Voordat de politie haar kon arresteren vloog Armstrong met een vals paspoort via New York naar Costa Rica. Daarna ontbrak tot woensdag elk spoor van haar. Het is de bedoeling dat ze wordt uitgeleverd aan de VS in de komende dertig dagen.

Winnen zonder juichen

De moord op Wilson wierp een schaduw op het lopende gravelseizoen. Wilson was eerder skiër, maar stapte na een blessure over op de wielersport, waar ze enorm succesvol was in de relatief nieuwe categorie gravelwielrennen, een discipline tussen wielrennen op de weg en mountainbiken. "Ze kwam als een komeet", schetst oud-wielrenner Laurens ten Dam haar succes.

AFP Laurens ten Dam

Drie dagen na haar dood startten deelnemers somber aan de Gravel Locos, een race in Austin waar ook Wilson bij had moeten zijn. Nederlander Jasper Ockeloen reed zonder te juichen als eerste over de streep.

Laurens ten Dam vreesde dat ook hij nog betrokken zou raken bij de zaak: hij was lang bij collega Strickland geweest om hem te troosten na de dood van Wilson, die een goede vriendin was gebleven. De zorg bleek onnodig toen de politie concludeerde dat Strickland niet betrokken was bij de dood van Wilson.