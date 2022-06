Rusland en China slaan terug na NAVO-top: 'laster' en 'creëren van dreiging'

NAVO-top, dag 3

Op de laatste dag van de NAVO-top ging het over de instabiliteit in de Sahel en het Midden-Oosten, waar politieke stibaliteit, verergerd door de gevolgen van klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne, tot migrantenstromen richting Europa leidt.

Vandaag werd ook bekend dat Nederland op de NAVO-top mijnenvegers heeft aangeboden aan Turkije. Zo zou Turkije mijnen onschadelijk kunnen maken voor de Oekraïense kust in de Zwarte Zee, waar het nu vol ligt met explosieven. De hoop is dat Oekraïne op korte termijn weer graan kan gaan exporteren over zee. Voorwaarde is wel dat Rusland veiligheidsgaranties biedt.