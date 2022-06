Schipper vervolgd voor dood door schuld na zinken zandschip bij Borsele

In samenwerking met

De schipper van een binnenvaartschip dat in maart 2019 zonk in de Westerschelde wordt vervolgd. De 43-jarige stuurman kwam daarbij om het leven.

Het OM vindt dat de Zeeuwse schipper verantwoordelijk is voor het zinken van het zandschip. Hij zou zich niet aan het scheepvaartreglement hebben gehouden, wat leidde tot een onveilige vaart. Hem wordt dood door schuld ten laste gelegd.

Op de bewuste zaterdag waaide het hard en stonden er relatief hoge golven, meldt Omroep Zeeland . De schipper had beter moeten inschatten wat de gevaren van de slechte weersomstandigheden waren.

Grote zoekactie met duikers

Het binnenvaartschip uit Rilland zonk niet ver van de kerncentrale in Borssele. De schipper kon snel van het schip worden gehaald, maar de stuurman niet. Er werd een grote zoekactie op touw gezet.

Toen het lichaam van de Filipijnse stuurman na drie weken nog niet was gevonden, werd het schip geborgen. Dat lag al die tijd nog op de bodem van de Westerschelde. Het schip werd in tweeën gezaagd en in delen naar boven getakeld. Bij het bovenhalen van het voorste deel werd het lichaam van de vermiste man gevonden.