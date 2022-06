Mogelijke corruptie in Zwols Isala-ziekenhuis groter dan gedacht

Een onderzoek naar een mogelijke corruptiezaak in het Zwolse ziekenhuis Isala lijkt groter dan gedacht. Volgens de Volkskrant worden inmiddels minstens vijf medewerkers of oud- medewerkers van het ziekenhuis verdacht van het aannemen van steekpenningen.

Vorige week werd al bekend dat het ziekenhuis twee cardiologen heeft geschorst, omdat ze zich volgens justitie jarenlang hebben laten omkopen door een leverancier van medische producten. In ruil voor miljoenen euro's zou die een voorkeursbehandeling hebben gekregen van de cardiologen, meldde de Volkskrant toen.

Werkplek doorzocht

Ook op de bezittingen van de twee cardiologen die nog wel bij het ziekenhuis werken, is beslag gelegd. Verder doorzochten juristen hun werkplekken, bevestigt het ziekenhuis.

Het Isala kan geen verdere informatie geven het lopende onderzoek, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Daarover heeft het ziekenhuis afspraken met het Openbaar Ministerie. Ook de fiscale opsporingsdienst FIOD wil er niks over zeggen.

De Volkskrant probeerde de vijf verdachten te bereiken, maar geen van hen was tot nu toe bereikbaar voor een reactie. De verdachten zijn of waren betrokken bij het bedrijf Diagram dat wereldwijd commercieel en niet-commercieel hart- en bloedvatenonderzoek doet. Ook levert het ICT-diensten aan ziekenhuizen. De FIOD deed er pasgeleden een inval.

Relaties onderzocht

Vorig jaar werd er een intern en vertrouwelijk rapport opgesteld. Daarin ging het over "de gevoelige positie van het bedrijf Diagram", meldt de Volkskrant. De krant heeft het rapport in handen.

Daarin gaat het onder meer over de spanning tussen niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek en commercieel onderzoek voor medische fabrikanten. Zo stond in het rapport dat Diagram voor een deel afhankelijk was van commerciële partijen. De opbrengsten van commercieel onderzoek werden gedeeltelijk gebruikt om "vaak verlieslatende wetenschappelijke studies" te financieren.