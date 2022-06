AFP

NOS Nieuws • vandaag, 03:49 Hoofdverdachte smokkeldrama Texas riskeert levenslang en mogelijk doodstraf

De Amerikaan die ervan verdacht wordt de snikhete vrachtwagen te hebben bestuurd, waarin tientallen migranten zijn omgekomen, is aangeklaagd voor de smokkel van migranten met de dood als gevolg. De aanklacht is ingediend bij een federale rechtbank en volgens de Amerikaanse justitie kan hij levenslang en mogelijk ook de doodstraf krijgen.

De 45-jarige inwoner van Texas was maandag opgepakt in de stad San Antonio, vlak bij de plek waar de vrachtwagen stond. Volgens persbureau Reuters probeerde hij zijn arrestatie te voorkomen door zich voor te doen als overlevende van de tragedie.

Dodelijkste incident

Het aantal doden is opgelopen naar 53. Het zijn migranten uit Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador, die kort daarvoor vanuit Mexico de VS in waren gesmokkeld. Daarmee is het het dodelijkste incident door mensensmokkel uit de Amerikaanse geschiedenis.

De vrachtwagen met slachtoffers werd op een verlaten locatie gevonden. Er was geen water en airconditioning en de temperatuur in de truck was opgelopen tot zo'n 40 graden. Toen de eerste agenten aankwamen was geen van de migranten nog bij bewustzijn, blijkt uit gesprekken tussen agenten op de politieradio. Van de ongeveer 60 migranten leken zo'n twaalf nog te ademen.

Vier arrestaties

Na de ontdekking van de vrachtwagen werden twee andere verdachten opgepakt. De Mexicanen werden gevonden op het adres waar de vrachtwagen op geregistreerd stond. Ze zijn aangeklaagd omdat ze illegaal in de VS verbleven en een vuurwapen bij zich hadden. Hun voorarrest is verlengd.

Inmiddels is ook een vierde verdachte gearresteerd. Deze 28-jarige man wordt verdacht van medeplichtigheid aan migrantensmokkel met de dood als gevolg. De politie vond hem na onderzoek van de telefoon van de hoofdverdachte, waaruit bleek dat ze met elkaar hadden gecommuniceerd over het vervoer.