In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 09:41 Opgepakte Belgen 'niet betrokken bij overval kunstbeurs'

In de auto van de Belgische mannen die gisteren zijn opgepakt na de gewelddadige overval op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn geen juwelen of wapens gevonden, zeggen hun advocaten. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid.

Advocaat Serge Weening, die een van de twee verdachten bijstaat, spreekt bij de regionale omroep 1Limburg van "een misverstand". De politie wil niets zeggen over wat er in de auto is gevonden.

Gisterochtend wisten vier gewapende mannen bij de Tefaf-stand van de Britse juwelier Symbolic & Chase. De vier, met petjes op en colberts aan, sloegen vitrines kapot en zwaaiden met vuurwapens. Na een halve minuut liepen ze weg met de buit. Officieel is niets bekendgemaakt over wat ze meenamen. NRC meldt vanochtend dat onder andere een collier met een waarde van 27 miljoen euro is gestolen.

Langs de weg geparkeerd

De politie pakte niet lang na de overal twee Franstalige Belgen (22 en 26 jaar oud) op bij de tunnel van de snelweg A2. Zij hielden zich volgens de politie verdacht op; de twee hadden hun auto langs de weg geparkeerd en waren uitgestapt.

Maar hun advocaten, naast Serge Weening ook Stijn van Merm, zeggen: "Wij herkennen onze cliënten niet als één van de personen die op die beelden te zien zijn." In hun auto lag volgens de advocaten ook niets dat op betrokkenheid bij de overval wijst.

Alle scenario's open

De politie houdt er rekening mee dat het Belgische duo weliswaar niet bij de sieradenroof aanwezig was, maar een andere rol speelde. "Dat is onderwerp van onderzoek, ja. Het is niet zo dat we vier mensen op de beelden zien en er daarom maar vier verdachten zijn. We houden alle scenario's open."

Op de kunstbeurs, die al open was, ontstond paniek door de overval. Bezoeker Jos Stassen zag het gebeuren: "Eén overvaller begon te slaan en de anderen hielden mensen op afstand, maakten iedereen bang. Het ging razendsnel en het duurde heel kort, maar ik sta nog wel een beetje te trillen." Een aantal handelaren kreeg 'psychologische bijstand', zegt standhouder Xavier Cortenraed.

Op deze beelden is te zien hoe vier mannen met een moker een vitrine vernielen en er vandoor gaan. Omstanders willen ingrijpen, maar een van de overvallers richt iets wat op een wapen lijkt op hen:

0:34 In beeld: overvallers slaan vitrine kapot op kunstbeurs Maastricht