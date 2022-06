Omroep Flevoland

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 11:05 Bouwer van Batavia in Lelystad: laat schip vergaan op Marker Wadden

De bouwer van de Batavia in Lelystad pleit ervoor om het schip te laten vergaan. De replica van het VOC-schip zou daarvoor verplaatst moeten worden naar de Marker Wadden.

Willem Vos had de leiding over de bouw van het schip tussen 1985 en 1995. De nu 82-jarige oud-scheepsbouwmeester zegt tegen Omroep Flevoland dat het momenteel triest gesteld is met zijn creatie. "Als je naar de buitenkant kijkt dan denk je: waar heeft hij het over? Maar aan de binnenkant vindt een rottingsproces plaats. Er moet echt wat gebeuren, anders valt er een mast om en dan zakt er een ander deel in."

Op de kade zetten

Museum Batavialand wil het schip behouden door het op de kade zetten, maar volgens Vos is dat erg duur. "Als je het goed wil doen dan moet je de Batavia onder een dak plaatsen, in een klimaat dat beheersbaar is." Hij schat dat zo'n operatie ongeveer 15 miljoen euro gaat kosten, terwijl er op dit moment maar 500.000 euro is toegezegd voor het op land halen van het schip.

Omroep Flevoland Oud-scheepsbouwer Willem Vos kijkt naar de Batavia

Daarom komt Vos met een volgens hem veel goedkoper alternatief. "De Batavia moet vergaan, zoals het een scheepswrak betaamt. Ik zou het schip een laatste rustplaats willen geven, op de Marker Wadden bijvoorbeeld. Op een leuke plek met een informatiecentrum erbij. Er komen vogels op af, een meeuwenkolonie die er gaat broeden, er stijgt zo nu en dan een wolk van meeuwen op! Dat is toch prachtig?"

Brief geschreven

Zijn plan voor het langzaam laten vergaan van de Batavia heeft hij in een brief voorgelegd aan verschillende personen en instanties zoals Batavialand, de burgemeester van Lelystad, premier Rutte en aan de koning. "Hij was altijd heel trots op de Batavia," zegt Vos over koning Willem-Alexander, die hij weleens ontmoet heeft. "Maar een koning kan je niet dwingen."

Museum Batavialand heeft nog niet gereageerd op het plan van Vos. Een woordvoerder laat weten dat het voorstel wordt bestudeerd.