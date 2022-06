EPA

NOS Nieuws • vandaag, 07:34 Dodental raketaanval winkelcentrum Krementsjoek loopt op naar 18

Bij de Russische raketaanval op het winkelcentrum in Krementsjoek zijn minstens 18 doden gevallen, zo hebben de Oekraïense hulpdiensten bekendgemaakt. Dat aantal kan nog oplopen, minstens 36 mensen worden nog vermist. Er vielen ten minste 59 gewonden in de stad in centraal Oekraïne, op honderden kilometers van het front.

Volgens president Zelensky waren er zo'n 1000 mensen in het winkelcentrum toen twee raketten insloegen. "Dit was geen ongeluk, het was de Russische bedoeling om exact dit winkelcentrum te raken", zei Zelensky in een videoboodschap gisteravond.

Volgens de Russische VN-ambassadeur Poljanski wordt de aanval door Oekraïne nu al gebruikt om sympathie op te wekken in aanloop naar de NAVO-top, die vandaag begint. "Dit lijkt op een nieuwe provocatie zoals in Boetsja", schrijft de ambassadeur op Twitter. "We moeten wachten op wat ons ministerie van Defensie erover zegt, maar er zijn nu al te veel opvallende tegenstrijdigheden te vinden."

In Boetsja werden begin april honderden dode burgers aangetroffen na het terugtrekken van Russische troepen. Velen van hen waren gemarteld of geëxecuteerd.

'Het was de hel'

De leiders van de G7-landen, die nu bijeen zijn voor een top in Duitsland, lieten in een gezamenlijke verklaring weten dat "de Russische president Poetin en andere verantwoordelijken verantwoordelijk gehouden zullen gaan worden" voor de aanval.

In Krementsjoek wordt intussen verder gezocht naar overlevenden, en doen de overlevenden hun verhaal aan de pers. "Ik vloog de lucht in, splinters raakten mijn hele lichaam", vertelt Loedmyla Mychajlets (43), die boodschappen aan het doen was. Haar man Mykola (45) vult aan: "Het was de hel."

Zo zag het winkelcentrum er gisteren uit na de aanval:

0:58 Raketaanval op drukke markt in Krementsjoek