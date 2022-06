Veiligheidsregio Brabant meldt per ongeluk ‘nucleaire ramp'

De meldkamer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft afgelopen weekend per ongeluk groot alarm geslagen voor een nucleair ongeluk in de Belgische kerncentrale Doel. Het bleek het te gaan om een fout van de centralist, schrijft Omroep Brabant .

De veiligheidsregio legt aan de regionale omroep uit wat er misging. Bij werkzaamheden aan de koelwaterleiding was een medewerker vergeten een klep open te zetten. Dat leidde tot een automatisch bericht in meldkamers over een storing in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Kerncentrales hebben een meldingsplicht als het gaat om zulke calamiteiten.