Inspectie: onderzoek bij uithuisplaatsing kinderen gebeurt vaak onzorgvuldig

In alle zaken was het feitenonderzoek dat voorafgaand aan de uithuisplaatsing werd gedaan, niet op orde. Vorig jaar waren er 3301 van zulke uithuisplaatsingen.

Volgens de inspectie schort het op een aantal punten. Zo geeft jeugdzorg ouders onvoldoende mondelinge en schriftelijke onderbouwing over waarom een uithuisplaatsing nodig is. Veel ouders vinden dat er niet genoeg naar hen is geluisterd en dat onvoldoende de tijd is genomen hen te leren kennen, staat in het onderzoek. Ongeveer de helft van de ouders voelt zich niet serieus genomen of begrepen.