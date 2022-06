AFP

NOS Nieuws • vandaag, 14:02 Rusland kan voor het eerst sinds 1918 rente op schulden niet betalen

Rusland heeft voor het eerst sinds 1918 een deel van zijn rente op buitenlandse schulden niet betaald, melden persbureau Bloomberg en Reuters.

Het gaat om een bedrag van ongeveer 100 miljoen dollar aan rentebetalingen die het land op 27 mei aan buitenlandse investeerders had moeten betalen.

Sancties

Het bedrag had al een maand geleden betaald moeten worden, maar er is altijd 30 dagen uitstel van betaling voordat er sprake is van een default (in gebreke blijven), vertelt Koen Schoors in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is hoogleraar economie aan de Universiteit Gent en directeur van het CERISE, het Centrum voor Russische Internationale Sociopolitieke en Economische studies. Afgelopen nacht verstreek die respijtperiode.

Rusland worstelt sinds de oorlog met de rentebetalingen op schulden. Volgens Reuters moeten deze rentebetalingen voor een deel in euro's en voor een deel in dollars worden voldaan.

Dat Rusland niet kan betalen is een gevolg van de sancties, zegt Yvo Amar, sanctie-expert en advocaat bij BenninkAmar advocaten. Centrale banken hebben honderden miljarden aan buitenlandse valutareserves bevroren aan het begin van de invasie. "Dat maakt dat het geld er wel staat, ze hebben het ook wel", zegt Amar. "Maar omdat het bevroren is kunnen ze het niet gebruiken. Dit verzuim is gecreëerd."

'Farce'

De Russische minister van Financiën Anton Siloeanov noemde de situatie bij het staatspersbureau Ria Novosti vorige week een "farce". Het Westen zou met de sancties kunstmatige barrières opwerpen waardoor de rente op de staatsschuld niet kan worden betaald.

"Het is alleen maar een farce als je de oorlog in Oekraïne ook een farce noemt", zegt Schoors. Volgens hem is het een bewuste strategie om Rusland te laten verzuimen de rente te betalen. "Ze weten precies wat ze moeten doen om dat te vermijden. Namelijk stoppen met de invasie, dan zullen de sancties worden teruggedraaid en kunnen ze wel betalen."

Dat Rusland nu verzuimt om deze rente te betalen kan ook gevolgen hebben voor de andere schulden die Rusland heeft, zegt Schoors. "Op een aantal staat een conditie van vervroegde terugbetaling als er een default is op een andere schuld", zegt Schoors. "Dan krijg je een soort sneeuwbaleffect."

Inflatie

Op langere termijn zal het hierdoor voor Rusland moeilijker en duurder worden om geld te lenen, zegt Amar. "Als Rusland de rente niet betaalt denk je tien keer na voordat je geld aan Rusland uitleent, en wil je dat alleen doen als je er een hele hoge rente voor krijgt." En als lenen weer duurder wordt zal dat ook de prijzen in het land verder omhoog duwen, zegt Amar.

De inflatie in Rusland bedroeg in mei al zo'n 17 procent, blijkt uit cijfers van de Russische Centrale Bank.

"De discussie is nu steeds: werken de sancties of niet?", zegt Amar. "Maar sancties werken nooit op korte termijn, het heeft altijd tijd nodig. Dit verzuim is wel een gevolg van de sancties. Het wordt nu steeds lastiger voor Poetin om zich op de financiële markten te bewegen."

Uiteindelijk wordt de kans groter dat Rusland in een diepe recessie raakt, zegt Schoors. "Rusland zal wel blijven functioneren maar op een lager pitje."