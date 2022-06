Duitse douane pakt Nederlandse drugsverdachte op bij brievenbus

De douane in Duitsland heeft een Nederlander (50) aangehouden voor het versturen van meer dan 50 kilo amfetamine en andere drugs. De aanhouding vond eerder deze maand plaats, maar is vandaag pas bekendgemaakt.

In de weken daarvoor hadden rechercheurs ontdekt dat iemand drugs verstuurde vanuit het Duitse Kranenburg. Die plaats ligt net over de grens bij Nijmegen. Vandaaruit werden in zes weken tijd meer dan duizend poststukken met drugs naar adressen in en buiten Duitsland gestuurd.

Op 8 juni werd de Nederlander opgepakt. Hij was met een auto vanuit Nederland met zestig poststukken naar Kranenburg gereden. Toen hij ze in een brievenbus probeerde te stoppen, werd hij aangehouden.