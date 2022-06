Honderden verdachte transacties op vakantieparken

Bij vakantieparken zijn de afgelopen jaren honderden verdachte transacties gedaan. In vijf jaar tijd zijn zo'n driehonderd transacties als verdacht bestempeld, bevestigt de politie na berichtgeving van De Telegraaf.

De transacties zijn onderzocht door de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Landelijke Eenheid. Die afdeling moet witwaspraktijken bestrijden. De afgelopen twee jaar is er een toename van het aantal verdachte transacties te zien. De politie zegt niet hoe groot die toename precies is. Ook is niet duidelijk hoeveel geld er gemoeid is met de verdachte transacties.

Koop en verkoop

De cijfers sluiten aan op een recent rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland, een samenwerking van verschillende overheden tegen georganiseerde criminaliteit. In het rapport stond dat vakantieparken op grote schaal gebruikt worden om geld wit te wassen. Dat gebeurt via aankoop van recreatiewoningen en volledige vakantieparken. Ook wordt er witgewassen door bijvoorbeeld renovatie, verhuur of de doorverkoop van vakantiehuizen.

FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters zegt tegen de krant dat de verdachte transacties niet alleen witwassen betreffen, maar ook andere strafbare feiten als fraude.