Verpleegkundige bij instelling ernstig zieke kinderen verdacht van misbruik

Een 55-jarige verpleegkundige bij een zorginstelling voor ernstig zieke kinderen in Waalre wordt verdacht van seksuele handelingen bij een minderjarige. Dat bevestigt de instelling aan Omroep Brabant na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad.

De man werd in mei op non-actief gesteld door zorginstelling Villa ExpertCare nadat er twee meldingen over misbruik waren binnengekomen. Villa ExpertCare vangt kinderen op die chronisch ziek zijn of veel zorg nodig hebben.

De politie hield de man op 14 juni aan op verdenking van ontucht met een minderjarige. Sindsdien zit hij vast. Of er sprake is van meer dan één slachtoffer is nog niet duidelijk. Ook is niet bekendgemaakt of het slachtoffer cliënt is van de zorginstelling.

Gisteren zijn de ouders van de kinderen bijgepraat door de directie van Villa ExpertCare, de zedenpolitie en de GGD. "Villa ExpertCare is geschrokken van het bericht van ongewenst gedrag en hoopt dat er snel meer duidelijkheid ontstaat voor alle betrokkenen", zo laat de zorginstelling weten.