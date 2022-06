'Nederlandse consument doet het wat rustiger aan'

Nederlanders houden de hand wat meer op de knip. Dat blijkt uit een analyse van ING op basis van de transacties (pinnen, online en cash) in juni. Ten opzichte van mei is er 3 procent minder uitgegeven. Na twee maanden stijging is dit een eerste signaal dat de Nederlandse consument het weer wat rustiger aan doet, zegt de bank.

Het is niet mogelijk om één conclusie te trekken uit alleen de pintransacties van afgelopen maand. "Toch kunnen we er niet omheen dat we nu voor het eerst na de laatste lockdown en het begin van de Oekraïne-oorlog ook een concreet signaal waarnemen. Daaruit blijkt dat de consument de hand mogelijk wat meer op de knip houdt", zegt ING-econoom Marten van Garderen.

Nog wel vaak uiteten

In de horeca geeft de Nederlander zijn geld nog steeds flink uit. Maar in woonwinkels en aan elektronica wordt wel minder uitgegeven. Van Garderen: "Het is relatief kort na de laatste coronalockdown best logisch dat juist op dat type goederen als eerste wordt bezuinigd en niet bijvoorbeeld op de horecadiensten waar we zo naar zaten te smachten na corona."