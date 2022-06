Verdachte (18) aangehouden voor doodschieten 21-jarige man in Amsterdam

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden op verdenking van een dodelijke schietpartij in de Amsterdamse Rivierenbuurt in maart. In de woning van de verdachte is ook een vuurwapen gevonden.

Het slachtoffer, een man van 21, werd op 23 maart neergeschoten op de Hunzestraat. Hij overleed diezelfde avond in het ziekenhuis.

De verdachte werd afgelopen maandag door de politie aangehouden, meldt NH Nieuws. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn.

Het motief achter de schietpartij is volgens de politie nog onduidelijk. De 18-jarige man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schietincident, meldt AT5. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.