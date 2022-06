Corruptie: het tweede strijdtoneel van Oekraïne

In Brussel valt vandaag waarschijnlijk een besluit over een Oekraïens kandidaat-lidmaatschap van de EU. De 27 lidstaten bespreken het advies van de Europese Commissie om het door oorlog verscheurde land die status te geven. Want er mag dan een positief advies liggen, commissievoorzitter Von der Leyen was duidelijk: de corruptiebestrijding in Oekraïne moet beter.

Al decennia kampt het land met belangenverstrengelingen en omkooppraktijken binnen de politiek, rechtspraak en economie - tot voor kort een belangrijke reden voor Nederland en een aantal andere EU-lidstaten om tegen versneld lidmaatschap voor Oekraïne te zijn.

Maidan-revolutie

Maar toch is er de afgelopen jaren veel veranderd in Oekraïne, stelt corruptieonderzoeker Oksana Huss, verbonden aan de universiteit van Bologna. "De Maidan-revolutie in 2014 was daarin een kantelpunt." Dodelijke confrontaties tussen demonstranten en binnenlandse veiligheidstropen leidden toen tot de afzetting van de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj.