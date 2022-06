Ook akkoord over bijna 5 procent loonsverhoging voor basisschooldocenten

Basisschoolmedewerkers krijgen vanaf juli 4,75 procent loonsverhoging. Dat is afgesproken tussen de vakbonden en de PO-raad, die vandaag een akkoord bereikten over een nieuwe cao.

Het is dezelfde loonsverhoging die medewerkers in het voortgezet onderwijs tegemoet kunnen zien. Gisteren werd bekend dat de vakbonden eruit waren gekomen met de VO-raad.

Zowel in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs krijgen medewerkers ook een eenmalige bonus van 500 euro uitgekeerd. Ook zijn er afspraken gemaakt over ouderschapsverlof en de besteding van 65 miljoen euro om leraren professioneler te laten werken.

Loonkloof

Twee maanden geleden werd al een flinke loonsverhoging aangekondigd voor basisschooldocenten. Zij krijgen er de komende jaren gemiddeld 10 procent bij, om de loonkloof te dichten die bestond tussen leraren in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Dat was een tussentijds akkoord dat losstond van de nieuwe cao.

De onderhandelaars vonden het belangrijk dat basisschoolleraren er nu evenveel op vooruitgingen als middelbare schooldocenten, zodat er geen nieuwe loonkloof zou ontstaan. Het onderhandelingsresultaat moet nog wel worden voorgelegd aan de achterban van de vakbonden.