NPO-baas Leeflang beveiligd vanwege bedreigingen

Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang van de NPO wordt beveiligd vanwege bedreigingen die ze heeft ontvangen. Een woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep bevestigt berichtgeving daarover van radiozender BNR.

Bronnen in Hilversum vertelden aan de makers van de podcast Koster & Van Dijk van BNR dat de bedreigingen afkomstig zouden zijn van sympathisanten van omroep Ongehoord Nederland (ON). De NPO wil daar niets over zeggen, en wil alleen kwijt dat Leeflang wordt beveiligd. Zij is sinds begin dit jaar de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.

Boete

De NPO is van plan een boete op te leggen aan ON omdat de omroep volgens de ombudsman de journalistieke code van de landelijke publieke omroep "stelselmatig heeft geschonden". Volgens de ombudsman draagt ON, die in februari voor het eerst op tv te zien was, onder meer bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, zonder die te corrigeren.

Volgens de Mediawet mag maximaal 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget worden ingehouden. ON krijgt jaarlijks 3,6 miljoen euro, dus de maximale boete zou ruim een half miljoen euro zijn. ON-voorzitter Karskens sprak van een "frontale aanval op het voortbestaan van ons als omroep en de persvrijheid in Nederland" en zei het niet eens te zijn met de conclusies uit het rapport.