Drie jaar cel geëist tegen honkbalcoach voor verkrachting minderjarige

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen oud-honkbalspeler Gianison B. (32) wegens verkrachting van een minderjarig meisje. B. zou zich aan haar hebben vergrepen toen hij haar coachte bij de Rotterdamse honkbalclub Neptunus.

Volgens de officier van justitie maakte B. misbruik van zijn positie en dwong hij het meisje tot seks. Als oud-international geniet de verdachte volgens het OM aanzien in de honkbalwereld en keken jonge spelers en speelsters tegen hem op. "Aangeefster zag in hem ook een vaderfiguur, een luisterend oor. Het begon met knuffels en ging steeds een stapje verder", zei de officier.

Het slachtoffer heeft volgens justitie verklaard dat ze over een langere periode werd verkracht. Dat zou zeker twee keer per week zijn gebeurd, vooral in een parkeergarage. Ook hoefde ze minder of niet te betalen voor een training in ruil voor seks, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Verweer

Gianison B. erkende op de zitting dat hij seks met het meisje heeft gehad, maar volgens hem was van verkrachting geen sprake. "Het is zes of zeven keer gebeurd in totaal. Ik zat fout, maar ik wist niet dat het strafbaar was."

B. zei verder dat hij nooit heeft gemerkt dat de seks tegen de wil van het meisje was. "Het initiatief lag altijd bij haar", zei hij.

De oud-speler werd in maart opgepakt nadat het meisje aangifte tegen hem had gedaan. Hij werd daarna door Neptunus op non-actief gesteld. Op zijn telefoon zijn filmpjes gevonden waarop te zien is dat hij seks met haar heeft. Daarover zegt B. zelf dat hij die beelden maakte omdat zij dat spannend vond. Justitie beschouwt dit als het maken en in bezit hebben van kinderporno.

Contactverbod

Het OM eist naast de celstraf ook dat B. vijf jaar lang geen coach mag zijn voor minderjarigen. Verder eist justitie een locatie- en contactverbod van drie jaar. Het locatieverbod is voor het terrein van honkbalclub Neptunus. De advocaat van het slachtoffer zegt dat haar cliënt nog steeds bij de club traint. "Zij moet er vrij kunnen spelen en trainen, zonder de angst om verdachte tegen het lijf te lopen."

Het meisje heeft een slachtofferverklaring voorgelezen in de rechtszaal, maar de pers mocht daar om privacyredenen niet bij aanwezig zijn. Vanuit de familie van het slachtoffer is ook aan de media verzocht geen naam en leeftijd te vermelden.

De rechtbank doet op 6 juli uitspraak.