Strafeisen tot 30 jaar voor liquidatie in Amstelveen in bijzijn van kind

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot dertig jaar geëist tegen de drie verdachten van de moord op Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. Het OM sprak in de rechtbank in Amsterdam van een "brute, afschuwelijke en onmenselijke liquidatie".

De 39-jarige Kotar werd op 12 december 2019 doodgeschoten op de parkeerplaats bij een sportschool in Amstelveen. Zijn 5-jarige zoontje, net klaar met zwemles, was getuige. Hij zat op de achterbank van de auto, en bleef ongedeerd.

Het OM beschouwt de verdachten Jonathan C. (27) en Jurviën M. (21) als de schutters. Zij worden ook beschuldigd van poging tot moord op het jongetje. Als het aan het OM ligt, verdwijnen ze dertig jaar in de cel. Binnen de Nederlandse rechtspraak is alleen levenslang een hogere straf. Tegen Saifeddine M. (24), die spotter was, eist het OM 22 jaar cel. Hij zou een peilbaken onder de auto van Kotar hebben geplakt, zodat zijn locatie traceerbaar was.

Beelden van liquidatie

Op camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond, was te zien hoe Kotar net voor de liquidatie met zijn zoontje aan zijn hand uit het zwembad kwam en naar zijn BMW liep. Op het moment dat hij het kind op de achterbank liet plaatsnemen, werd hij schuin van achteren genaderd door twee mannen. Van dichtbij openden ze het vuur op Kotar.

Terwijl het slachtoffer op de grond lag, bleven de twee mannen op hem schieten. Een van de schutters sloeg ook nog met een vuurwapen hard op zijn hoofd, vermoedelijk omdat het wapen haperde.

Het slachtoffer was een bekende van de politie. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een bende die al jaren in conflict is met de groep rond drugscrimineel Ridouan Taghi.