Meisje (16) dat werd aangereden door motorrijder zonder rijbewijs overleden

Een 16-jarig meisje uit Vlaardingen is overleden aan de verwondingen die ze opliep bij een scooterongeluk afgelopen vrijdagavond. Het meisje reed met een vriendin op de scooter toen ze werden aangereden door een motorrijder.

De bestuurder (24) van de motor had geen rijbewijs en reed te hard. De vriendin van het meisje (17) ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ook de motorrijder ligt met botbreuken in het ziekenhuis. Hij is aangehouden.

Omwonenden zeggen tegen de regionale zender Rijnmond dat op de weg regelmatig veel te hard wordt gereden. "Er wordt hier echt gescheurd. Er liggen geen drempels, er staan hooguit een paar verkeerslichten. Ze denken dat dat genoeg is. De weg is hier lang en recht, dus als je maling hebt, scheur je gewoon door."

Een woordvoerder van de gemeente wil nog niets zeggen over eventuele snelheidsbeperkende maatregelen. "Daarvoor willen we eerst de resultaten van het politieonderzoek afwachten."