Japanse rechter volgt conservatieve lijn: 'Huwelijk alleen tussen man en vrouw'

Het blijft in Japan voor koppels van hetzelfde geslacht verboden om te trouwen. Een rechtbank in de stad Osaka heeft geoordeeld dat het verbod op homohuwelijken niet in strijd is met de grondwet. Japan is het enige land in de G7, de groep van grote geïndustrialiseerde landen, waar het homohuwelijk niet is toegestaan.

De rechtszaak was aangespannen door twee mannenstellen en een vrouwenkoppel. Volgens hen staat het verbod haaks op het recht van gelijke behandeling voor iedere burger, zoals staat vastgelegd in de Japanse grondwet. Ook eiste elk koppel een schadevergoeding van 1 miljoen yen (ongeveer 7000 euro).

De zaak draaide om artikel 24 in de Japanse grondwet. Daar staat dat "het huwelijk alleen gebaseerd kan worden op wederzijdse toestemming van beide geslachten". Volgens de drie stellen is hier niet letterlijk vastgelegd dat het huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan worden gesloten. De rechter vonniste echter het tegendeel. Wel voegde ze toe dat de overheid moet uitzoeken of er andere partnerschapsvormen kunnen worden ingevoerd voor lhbti+-koppels.

Geen lening mogelijk

Ongetrouwde stellen worden in Japan niet wettelijk erkend als partners. Ze zijn geen directe erfgenamen en ze kunnen ook niet samen een lening afsluiten om bijvoorbeeld een huis te kopen. Als een ongehuwd koppel kinderen heeft, kan maar een van de twee wettelijk geregistreerd zijn als ouder. Als deze geregistreerde ouder overlijdt, komen de kinderen onder de hoede van de staat en niet van de andere ouder.