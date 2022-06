Fitnessapp Strava legt weer gevoelige militaire informatie bloot

Israëlische militairen zijn in de gaten gehouden met de locatiedata van de bekende fitnessapp Strava. Een niet-geïdentificeerde partij kon volgens The Guardian de militairen volgen op geheime militaire bases, en mogelijk ook daarbuiten.

De militairen kwamen in beeld dankzij neproutes (segmenten) in de bases die door de spionnen waren aangemaakt in de app. Deelnemers konden het tegen elkaar opnemen om te zien hoe snel ze over een bepaald parcours hebben gedaan. De resultaten worden dan bewaard en gerangschikt.

In een voorbeeld dat door The Guardian gezien is, kon een gebruiker worden gevolgd op andere militaire bases en op een reis naar een ander land. Die gebruiker werkte op een uiterst geheime basis waarvan gedacht wordt dat die deel uitmaakt van het Israëlische nucleaire programma, zegt de krant.

De spionage werd door het Israëlische cyberbeveiligingsbedrijf FakeReporter ontdekt, dat de autoriteiten op de hoogte bracht. Ook Strava is ingelicht. Het bedrijf zegt een team te hebben aangesteld om het probleem op te lossen.

Het digitaal schaduwen kon gebeuren doordat segmenten ook via gps-opnames kunnen worden geüpload. Strava heeft geen toezicht op die gps-uploads en kan niet zien of mensen zelf op de plaats zijn geweest die ze volgen.

Strava-wereldkaart

Het is niet de eerste keer dat via Strava gevoelige militaire informatie verkregen wordt. In 2018 bleek dat de Global Heat Map geheime locaties liet zien die niet zichtbaar zijn op Google Maps en andere openbare kaarten.

Op de Strava-wereldkaart kleuren wegen en paden feller op naarmate ze vaker gebruikt worden door sporters met de Strava-app. Waar Strava niet gebruikt wordt, blijft het donker. Hierdoor viel het op dat in landen als Afghanistan en Syrië de kaart op sommige plaatsen te midden van donker gebied oplichtte. De conclusie drong zich op dat daar bases waren, waarop militairen sportten.

Hierop besloot het bedrijf uit San Francisco om met een nieuwe versie van de kaart te komen, waarop weinig gebruikte routes niet meer getoond worden. Ook wees Strava gebruikers op de mogelijkheid om hun locatiegegevens niet langer beschikbaar te stellen voor de kaarten.