Zo verhuist Nederland: Waddinxveen relatief meest in trek

Interessant is ook welke gemeenten per saldo de grootste uittocht beleven. Dat is een nogal gemengd gezelschap. Opvallend is dat met Amstelveen, Maastricht, Delft en Groningen gemeenten met veel studenten hoog op de lijst staan. Noordenveld, Cranendonck en Noordoostpolder hebben of hadden een azc op hun grondgebied, waarvandaan veel mensen zijn vertrokken naar elders.

Vijftigplussers

Als we inzoomen op mensen van 50 jaar en ouder blijkt uit de cijfers dat de afgelopen jaren zo'n 320.000 van hen verhuisd zijn naar een andere gemeente. In absolute cijfers vergrijst Goeree-Overflakkee per saldo het meest met 520 extra senioren, maar het Zuid-Hollandse eiland wordt, gerekend per duizend inwoners, overvleugeld door gemeenten als Laren, Westerveld, Noord-Beveland en Schiermonnikoog, ook al gaat het bij Schier om slechts 30 nieuwkomers die ouder zijn dan 50.

Met uitzondering van Sliedrecht zijn het ofwel enigszins geïsoleerde eilanden, ofwel gemeenten met rondom veel natuur. Blijkbaar vinden veel senioren dat een geschikte omgeving om een prettige oude dag door te brengen.