Nog geen akkoord veiligheidsregio's en kabinet over asielopvang

De 25 veiligheidsregio's en het kabinet zijn er nog niet uit hoe ze de komende tijd de problemen met het opvangen van asielzoekers oplossen. Ze spraken vandaag over een plan om statushouders -asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning die al langer in Nederland zijn- plekken te geven buiten de asielopvang.

Volgens staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken en voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio's is er indringend gesproken maar is meer overleg nodig. Ze wilden niet verder ingaan op de inhoud van de plannen. "We gaan er eerst onderling verder over spreken". Later deze week volgt nieuw overleg.

Knelpunten zijn volgens Van der Burg niet de financiën, maar wel de personeelskrapte en de grote hoeveelheid taken van gemeenten. "We willen zo snel mogelijk een akkoord, maar het kost iets meer tijd dan gedacht."

"We moeten de plannen even laten indalen", zei voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio's. "Iedereen moet nu in eigen huis kijken naar wat men kan leveren als gemeente."

Doorstroming

Van der Burg beloofde vrijdagavond, na het eerste overleg van het nationale crisisteam, dat hij snel een structurelere oplossing ging zoeken om de doorstroming in de asielopvang te verbeteren. Al maanden zijn er grote problemen met de opvang van asielzoekers. Van de 40.000 plekken in de asielopvang zijn er 15.000 door statushouders in gebruik.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol, sinds vorige week worden zelfs tenten opgezet om te voorkomen dat asielzoekers in de buitenlucht moeten slapen.

Het probleem zit niet zozeer in een toename van het aantal asielzoekers. Een grote complicatie is dat mensen in Ter Apel niet kunnen vertrekken naar andere asielzoekerscentra (azc's) omdat daar geen plekken vrij zijn. Die centra zitten namelijk vol met statushouders die wachten op een sociale huurwoning.

