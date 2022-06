Commissie: invloed Koninklijk Huis in zaak-Poch niet gebleken

Er zijn geen bewijzen gevonden dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix het omstreden onderzoek naar Julio Poch hebben proberen te beïnvloeden. Dit concludeert een commissie onder leiding van voormalig senator Alexander Rinnooy Kan. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Rinnooy Kan werd in november vorig jaar gevraagd om opheldering te geven over de rol van het Koninklijk Huis in de zaak rond Julio Poch, de Nederlands-Argentijnse oud-piloot die acht jaar onterecht vastzat in Argentinië op verdenking van het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de dictatuur van Jorge Videla.

Pijnlijk

Tijdens een onderzoek naar de gang van zaken rondom Poch kwam een gerucht naar buiten over mogelijke beïnvloeding van de Oranjes. Vanuit "kringen rond het Koninklijk Huis" zou in 2007 gebeld zijn naar de toenmalige vicepresident van Eurojust, een justitieel samenwerkingsverband van de EU, met de vraag of "die zaak tegen die Argentijnse piloot nou echt nodig was".

Het zou, volgens de anonieme vrouwelijk beller, "pijnlijk" zijn voor Máxima. Haar vader was enige tijd minister van Landbouw in het regime-Videla.

Interventiepoging

In 2021 werd een ander onderzoek gedaan naar de rol van Nederland in de zaak van de piloot en deze onderzoekers konden niet vaststellen wat er nu precies gebeurd was. Ze noemden hun poging om het gerucht op te helderen "vruchteloos". Ook de koning, Máxima en prinses Beatrix lieten via de RVD weten dat hen niets bijstond "van een dergelijke interventiepoging".

De Kamer bleef om opheldering vragen en Rinnooy Kan ging aan het werk om het mysterie op te helderen. Zijn commissie concludeert nu dat "niets erop wijst" dat het telefoontje met de toenmalige vicepresident van Eurojust is gevoerd vanuit de directe omgeving van het Koninklijk Huis.

Ook zegt hij "dat alles erop wijst" dat de koning, de koningin en prinses Beatrix pas in een "zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt" van de zaak Poch, dat "zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden".

Minister Yesilgöz spreekt over "zorgvuldig en gedetailleerd uitgevoerd onderzoek".