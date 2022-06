Tesla's maanden niet welkom in Chinese kustregio waar partijtop bijeenkomt

Correspondent Eva Rammeloo in China:

Tesla is superpopulair in China. Het merk rijdt hier heel veel rond en dertig procent van de omzet van Tesla komt hier vandaan. De auto is ook populair omdat de voertuigen in China geproduceerd worden en er daarom geen importbelasting gerekend wordt.

Maar over die gegevens is al langer gedoe. Het is een Chinese regel dat alle in China gegenereerde informatie in China moet worden opgeslagen. Daar voldoet Tesla dus aan. Maar de regering is bang dat er toch info doorgesluisd wordt naar de VS. Dat duidt ook op onzekerheid van de Chinese autoriteiten over de complexiteit van de techniek van de Tesla.