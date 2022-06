Conducteur onwel geworden en overleden na incident in trein

Op station Hilversum is gisteravond laat een conducteur overleden na een incident met twee zwartrijders. De man werd op het perron onwel na een handgemeen eerder in een trein. De politie benadrukt dat nog wordt onderzocht of er een verband is tussen het overlijden en het incident.

De conducteur of een collega ontdekte gisteravond dat twee passagiers, jongens van 15 en 16 jaar, geen plaatsbewijs hadden. Er ontstond een woordenwisseling waarbij volgens de politie werd geduwd en getrokken. De conducteur was daar ook bij betrokken.

Nadat de trein even had stilgestaan reed de machinist door naar station Hilversum. De jongens werden daar aangehouden, maar de conducteur werd onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij overleed op het perron.

Diepbedroefd

"We zijn vol ontsteltenis en diepbedroefd dat onze collega is komen te overlijden. Voor iedereen bij NS en vooral voor de nabestaanden", zegt een woordvoerder van NS. "Er moet goed onderzoek en goed medisch onderzoek worden gedaan naar wat zich heeft voorgedaan."

De conducteur (62) kwam uit Hengelo (O). Volgens de woordvoerder was hij na aankomst in Hilversum even op een bankje gaan zitten, omdat hij zich niet lekker voelde.

De trein was onderweg naar Amersfoort. De woordvoerder roept getuigen op om zich bij de politie te melden.