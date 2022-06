25 miljoen voor Aboriginal-vlag op brug Sydney: 'Kleine prijs voor eenheid'

Een kleine hap uit het budget, maar een grote stap op weg naar verzoening; zo omschrijft de regering van de Australische deelstaat New South Wales het besluit om een derde vlaggenmast te laten plaatsen op de Sydney Harbour Bridge, een van de iconen van de stad.

Als de mast eenmaal geconstrueerd is, kan ook de Aboriginal-vlag er permanent wapperen, naast de vlaggen van Australië en New South Wales. Het is sinds 1995 een van de vlaggen met een officiële status in Australië. Aan het eind van het jaar moet de vlaggenmast er staan.

De kosten doen wel enkele Australische wenkbrauwen fronzen. Voor de vlaggenmast is 25 miljoen Australische dollar gereserveerd, omgerekend bijna 17 miljoen euro.

"Kennelijk is dat wat het kost", zegt Dominic Perrottet, de premier van New South Wales. De vlaggenmasten op de Sydney Harbour Bridge zijn 20 meter hoog, de vlaggen die eraan opgehangen worden meten 9 bij 4,5 meter. Er is een speciale constructie voor nodig om de masten ook bestendig te maken tegen de meest extreme weersomstandigheden.

Closing the gap

Perrottet: "We hebben een belangrijk besluit genomen. Ik denk dat het ons land eenheid brengt en dat het een kleine prijs is om te betalen voor die eenwording." De deelstaatpremier noemt het belangrijk om de inheemse geschiedenis "te erkennen en te vieren, zodat jonge Australiërs begrijpen wat voor rijke en volhardende cultuur ons verleden heeft opgeleverd".

Het geld komt uit de begroting voor het Closing the gap-initiatief. Dat is een overheidsprogramma om de sociaaleconomische achterstanden van de Aboriginals te verkleinen. De komende vier jaar investeert New South Wales 400 miljoen Australische dollar in het initiatief.

In februari werd het besluit tot de derde vlaggenmast al genomen. Een inheemse kunstenaar had een petitie opgestart die door 177.000 mensen werd ondertekend. Toen was de verwachting nog dat het twee jaar zou duren voordat de vlaggenmast klaar zou zijn, maar volgens premier Perrottet kan het dus sneller.