Requiem van Theresienstadt eerbetoon aan Joodse gevangenen die 'geestelijk vrij bleven'

In 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog, organiseerde Rafael Schächter een bijzonder concert in het nazi-concentratiekamp Theresiënstadt. De Tsjechoslowaakse dirigent en pianist van Joodse afkomst bracht 150 medegevangenen bij elkaar om samen het requiem van Verdi in te studeren en uit te voeren.

Schächter beschouwde het als een daad van verzet om in de mensonterende omstandigheden van het kamp de beroemde dodenmis ten gehore te brengen.

Zestien keer voerden Schächter en zijn koor het requiem uit. Bij het laatste concert op 23 juni 1944 waren ook vertegenwoordigers van het Rode Kruis, die het kamp kwamen inspecteren. Zij wisten niet dat meer dan de helft van Schächters oorspronkelijke koor toen al was gedeporteerd naar de vernietigingskampen.

Beurs van Berlage

Toen de Amerikaanse dirigent Murry Sidlin dit verhaal in de jaren 90 aantrof in een boek, was hij er zo door gegrepen, dat hij het concert-drama Requiem van Theresienstadt schreef. Vanavond wordt het voor het eerst onder zijn leiding in Nederland uitgevoerd in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

In het Requiem van Theresienstadt wordt de muziek van Verdi afgewisseld met historische filmbeelden van het kamp, interviews met overlevenden en theatrale monologen. Het concert is sinds 2002 tientallen keren uitgevoerd in diverse landen.