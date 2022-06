Parlementsverkiezingen in Frankrijk, behoudt Macron de meerderheid?

Hoewel het verschil in percentage klein was bij de eerste ronde, krijgt de partij van Macron toch meer zetels. Grote coalitiepartijen zoals Ensemble hebben een voordeel in het Franse kiesstelsel. Omdat Macrons partij in veel meer kiesdistricten is vertegenwoordigd dan Nupes, kan die ook meer zetels winnen.

Ensemble is in het hele land vertegenwoordigd, zowel in de steden als op het platteland. Nupes heeft vooral veel kiezers in de stedelijke gebieden.

Lage opkomst

Net als in de eerste ronde wordt er een lage opkomst verwacht. Waarschijnlijk stemmen vandaag nog minder kiesgerechtigden dan vorige week, toen 47,5 procent een stem uitbracht. De lage opkomst is bij verkiezingen in Frankrijk al jarenlang een trend, mensen hebben weinig vertrouwen in de politiek.

De stembureaus sluiten om 18.00 uur, maar in een aantal grote plaatsen zijn ze twee uur langer open. De eerste exitpolls worden vanaf 20.00 uur verwacht.