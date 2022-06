Personeel Apple VS stemt voor oprichting eerste vakbond

Medewerkers van een Apple Store in de Amerikaanse staat Maryland hebben gestemd voor de oprichting van een vakbond. Het is voor het eerst dat werknemers van de techgigant zich verenigen in een vakbond in de VS. Het bedrijf heeft dit soort initiatieven altijd ontmoedigd.

65 van de 110 medewerkers van de winkel in Townsend, een voorstad van Baltimore, stemden voor de oprichting van de vakbond. 33 stemden tegen. Een deel van de personeelsleden voerde campagne voor de vakbond onder de naam AppleCORE (Coalitie van georganiseerde retailmedewerkers van Apple). Ze willen meer inspraak over het salaris, de werktijden en veiligheidsmaatregelen.

De medewerkers in de coalitie hadden naar eigen zeggen vorige maand bij Apple-topman Tim Cook aangekondigd dat ze een vakbond wilden oprichten. In die verklaring zeiden ze dat het hun motivatie was om "rechten te krijgen die we nu niet hebben".

De medewerkers willen zich aansluiten bij een vakbond die de International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) heet. "Ik juich het toe dat de CORE-leden moed hebben getoond om deze historische winst te behalen", zegt de voorzitter van IAM.

Eerdere pogingen

Grote bedrijven in de VS krijgen de laatste tijd vaker te maken met pogingen van werknemers om zich te verenigen. Bij onder meer Amazon en Starbucks hebben werknemers geprobeerd om vakbonden op te richten. Tot nu toe heeft dat geen resultaat opgeleverd.

Wel stemden de personeelsleden van een magazijn van Amazon in New York in met de oprichting van een vakbond. Ook dat was een primeur in de Verenigde Staten. Maar Amazon wil dat dat ingetrokken wordt en wil een tweede stemming.

Eerder werd ook een poging gedaan door werknemers van Apple in Atlanta. Zij trokken zich op het laatste moment terug omdat ze zouden zijn geïntimideerd. Vorig jaar begonnen personeelsleden van Apple zich uit te spreken tegen de werkomstandigheden met de hashtag #AppleToo.

Apple weigerde om een reactie te geven op de stemming in Townsend.