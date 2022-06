Utøya-monument na jaren gesteggel geopend

Vandaag werden op Utøya de namen van alle slachtoffers voorgelezen, gevolgd door een minuut stilte. Daarna werden er kransen en rozen gelegd bij het monument.

Premier Støre, lid van de door Breivik aangevallen Arbeiderspartij, zei dat hij nog bijna elke dag aan de aanslagen moet denken. "Deze plek herinnert ons aan allen die we hebben verloren. Deze plek zal onze kinderen en kleinkinderen leren over wat er gebeurd is, en wat de gevolgen zijn van rechts-extremisme en haat."

Doelwit van Breivik was in 2011 het jaarlijkse jongerenkamp van de Arbeiderspartij op het eiland. Zijn slachtoffers waren voornamelijk tieners. Hij kreeg in 2012 de hoogst mogelijke gevangenisstraf, 21 jaar. Een verzoek voor vervroegde invrijheidstelling wees de rechter in januari af.

Een terugblik op de aanslagen: