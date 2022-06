'Eeuwenoud' zwaard uit Babberich blijkt gekocht op Marktplaats

De vondst van een mogelijk eeuwenoud zwaard eerder deze week bij Huize Babberich in de buurt van Lobith, blijkt een broodjeaapverhaal. Een magneetvisser claimde dat hij het zwaard had opgevist uit het water rond het landhuis, maar nu blijkt dat het zwaard is gekocht op Marktplaats.

De huidige kasteelheer, Arthur de Nerée tot Babberich, vertelde woensdag aan Omroep Gelderland over de vondst van het circa 40 centimeter lange zwaard. Een bevriende magneetvisser liet De Nerée weten een zwaard te hebben opgedoken in een dieper deel van het water.

Een verband met een lokale mythe was snel gelegd: volgens een volksverhaal zou een dienstmeid eeuwen geleden vijf rovers die het kasteel probeerden binnen te dringen, hebben onthoofd met een zwaard. Het moordwapen werd nadien nooit gevonden. In de omgeving wordt Huize Babberich dan ook wel Huize Halsaf genoemd.

Opgegraven in Duitsland

Nu blijkt dat zwaard dus niet zijn opgevist, maar gekocht via Marktplaats. Het bedrog kwam naar buiten via een regioarcheoloog die het zwaard tegenkwam in een advertentie op de site, schrijft Omroep Gelderland.

"Het zwaard is aangeschaft via Marktplaats waar het in ieder geval op 23 mei aangeboden werd. Vervolgens is blijkbaar gedaan alsof het met magneetvissen uit het water rond het kasteel is opgevist", schrijft de archeoloog op Facebook. "Sommige mensen doen blijkbaar alles voor een leuk verhaal."

In de advertentie staat dat het zwaard is opgegraven in Duitsland. Hoe oud het voorwerp is, is onduidelijk.

'Mooie stunt'

Kasteelheer De Nerée tot Babberich, spreekt bij Omroep Gelderland van een mooie stunt van de magneetvisser. "Ik heb een paar keer aan hem gevraagd of zijn verhaal wel klopte en pas op donderdagochtend heeft hij opgebiecht het verzonnen te hebben. Toen was het al opgepikt door de media."

Nu duidelijk is dat het zwaard niet uit de omgeving komt, gaat ook een streep door een link dat het zwaard zou hebben met een lokale mythe.