150 jaar fotografie wordt 30 jaar later alsnog gevierd met fotoboek Amsterdam

Zodra Aarsman een foto ziet gaat hij speuren. Heeft die man een gulden in zijn hand, of is het een kwartje? vraagt hij zich af bij de foto van een vleeskar voor dieren. Aarsman begint te rekenen, hoeveel vlees kan hij daarvan kopen?

Maar ook kijkt hij naar de onderschriften, die vaak net zo veel zeggen als de foto zelf. Hoeren op de Wallen is het onderschrijft bij een straatfoto waarop een blonde vrouw en meerdere mannen te zien zijn. 'Er is maar één hoer en het is maar de vraag of die vrouw dat ook echt is. Voor hetzelfde geld komt ze net van de kapper en toont ze haar nieuwe geblondeerde coupe. Hoerenlopers op de Wallen was een betere titel geweest, want daarvan zijn er meerdere te zien op de foto, al weten we dat natuurlijk ook niet zeker. In deze tijd zou dit onderschrift trouwens niet meer kunnen. Nu spreken we over sekswerkers en klanten.'