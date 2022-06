Lange rijen voor water op zonovergoten Pinkpop

Pinkpop is weer terug na een onderbreking van twee jaar als gevolg van corona. Om 12.00 uur vanmiddag stroomden duizenden bezoekers in Landgraaf het terrein op. Het eerste optreden op het popfestival, dat het hele weekend duurt, was van de Limburgse singer-songwriter Elle Hollis.

De weersomstandigheden zijn op zich prima: het is droog, zeer zonnig en warm, en verwacht wordt dat het morgen in Landgraaf tropisch warm wordt met temperaturen boven de 30 graden. Belangrijk is wel, zegt de organisatie, dat de mensen goed drinken en zich beschermen tegen de zon door zich regelmatig met zonnebrandcrème in te smeren en hoofd en nek te bedekken met een hoed, petje of doek. Verder is het festivalterrein opnieuw ingedeeld met extra schaduwplekken.

Op het programma staan onder meer optredens van Metallica, Pearl Jam, Royal Blood, Deftones en Dead Poet Society.

Dorst lessen

Bezoekers mogen niet zelf water meenemen. Ze zijn aangewezen op waterverdeelpunten bij de ingang en op het festivalterrein. Vanmiddag stonden daar lange rijen en sommige bezoekers klaagden dat ze 20 tot 30 minuten moesten wachten voor ze aan de beurt kwamen.