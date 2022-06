Tientallen graven op historische begraafplaats Oostzaan vernield

Op de historische begraafplaats van Oostzaan zijn eerder deze week 44 graven vernield. Er zijn kettingen losgetrokken en grafstenen omgetrapt.

Burgemeester Polak zegt tegen NH Nieuws dat hij geen woorden heeft voor de vernielingen. "Die heb ik eigenlijk wel, maar die zal ik niet hardop voor de camera zeggen. Dit is vreselijk en heeft zo'n impact op nabestaanden en überhaupt op alle mensen in het dorp."

Speurtocht naar nabestaanden

Volgens de burgemeester kunnen veel graven hersteld worden. "Maar er is een hoop echt stuk. Er moeten steenhouwers komen om graven te herstellen. Ook moeten we nog nabestaanden vinden, wat lastig is omdat de graven geen eigendom zijn van de gemeente maar van nabestaanden. We zijn hier nog wel even zoet mee."

Vrijwilligers van de begraafplaats vertellen tegen de regionale omroep dat ze woedend en verdrietig zijn. Het is onbekend wie er achter de vernielingen zit.