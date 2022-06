Jongen (13) overleden na aanrijding op weg naar school

Een jongen van 13 uit de gemeente Leudal (Limburg), die vanochtend zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk in Horn, is aan zijn verwondingen overleden.

De leerling was op weg naar scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. Toen hij rond 08.00 uur de N273 bij Horn overstak, werd hij aangereden door een bus. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht, waar hij in de loop van de middag is overleden.

Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. "De oversteekplaats voor fietsers hier is overzichtelijk. Je ziet het verkeer goed aankomen. Wellicht heeft de laagstaande zon een rol gespeeld en heeft de fietser de bus niet gezien", vertelt de plaatselijke correspondent van 1Limburg.

Op scholengemeenschap Sint Ursula is het bericht van het ongeluk en het overlijden van de jongen hard aangekomen. "De verslagenheid op school is groot", zegt directeur Danny Hermans. "We hebben alle leerlingen naar huis gestuurd en ook de schoolreisjes zijn afgelast."