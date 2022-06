VVD-fractievoorzitter Hermans geraakt door 'tassendrager' van Wilders

In het Tweede Kamerdebat over de Voorjaarsnota heeft PVV-leider Wilders in een discussie over de koopkracht VVD-fractievoorzitter Hermans "de tassendrager van de heer Rutte" genoemd. De opmerking leidde tot emotie bij Hermans en verontwaardiging bij andere fractievoorzitters.

Hermans was de politiek assistent van premier Rutte van 2014 tot 2017. Zij is op foto's uit die tijd regelmatig te zien met de tas van Rutte. In haar speech tijdens het VVD-congres van afgelopen zaterdag begon Hermans zelf over deze voormalige functie en over haar vader, voormalig VVD-minister Loek Hermans.

Zij zei op het congres: "Er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de dochter ben van Loek Hermans. Er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de politiek assistent was van Mark Rutte. Maar ik sta hier omdat ik mezelf ben, ik ben Sophie Hermans." Zij vertelde ook over haar overleden moeder, die haar leerde om voor zichzelf op te komen.

De speech van Hermans en het secondenlange applaus van haar partijgenoten werden bekritiseerd in verschillende media, zoals bij Vandaag Inside, door columnist en podcaster Marcel van Roosmalen en door programmamaker Tim Hofman.

Wilders refereert hier in het debat aan en noemt haar tassendrager, tot grote consternatie bij andere fractievoorzitters: