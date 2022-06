Mojo hoopt concert Rolling Stones nog dit jaar in te halen

Mojo doet er alles aan om het afgelaste concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam dit jaar nog in te halen. Wanneer is nog niet bekend, maar de concertorganisator hoopt zo snel mogelijk een datum te vinden.

Het concert ging gisteren op het laatste moment niet door omdat leadzanger Mick Jagger positief testte op corona. "We werken met man en macht aan het vinden van een datum. Alle pijlen zijn erop gericht om het dit jaar nog te laten gebeuren", aldus Mojo tegen Het Parool.

Het webcareteam van Mojo draaide overuren om alle vragen te beantwoorden. "Mensen wilden vooral weten of het waar was dat het concert niet doorging", zegt de woordvoerder.

Matrixborden

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen werden geïnformeerd stond op de matrixborden langs de weg dat het concert niet doorging. Ook op een aantal stations van de NS werd het omgeroepen, laat Mojo weten. Verder hebben mensen met een kaartje een e-mail of een sms gehad.

Komende vrijdag zouden de Stones hun opwachting maken in Bern in Zwitserland, maar ook dat concert gaat niet door vanwege de besmetting van Jagger.