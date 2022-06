Eerst succesvol, daarna ingehaald: Internet Explorer met pensioen

"Toen Microsoft met Internet Explorer eenmaal een machtspositie had, stopten ze eigenlijk ook met de ontwikkeling", zegt Pemberton. "De motivatie was weg. Daarmee vertraagde Microsoft in feite de ontwikkeling van het internet."

Beveiligingsproblemen

Daarnaast had Internet Explorer een beruchte reputatie: het zat bomvol beveiligingsproblemen. "Het is waar dat Microsoft in Internet Explorer te weinig heeft gedaan aan beveiliging", zegt Pemberton. "Chrome was daarin anders en had hier wel aandacht voor. Maar ook daar is het meer pleisters plakken dan echt kijken hoe je fundamenteel dingen kunt veranderen."

Google deed er vanaf het begin alles aan om Chrome groot te maken. Pemberton herinnert zich een grote reclamecampagne voor de browser in Amsterdam. Daarnaast was de inzet om de browser beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk besturingssystemen. "Google zag al snel dat ze een browser nodig hadden, omdat dat de basis was van al hun diensten."

Vanaf 2009 ging het bergafwaarts met Internet Explorer, binnen twee jaar had Google Chrome Microsofts browser ingehaald: