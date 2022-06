Supermaan boven Nederland goed te zien, bekijk de foto's

In heel Nederland was van gisteravond tot vanochtend een supermaan te zien, een maan die groter lijkt dan normaal. Ook komende nacht is het verschijnsel waar te nemen, zo is de verwachting.

Een supermaan komt een paar keer per jaar voor en is een gevolg van de eivormige baan om de aarde die de maan aflegt. Daardoor staat de maan nu zo'n 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld en is hij dus veel helderder te zien.

Veel hobbyisten en fotografen bleven ervoor wakker of stonden er extra vroeg voor op. Deze foto's kregen we binnen. Heb jij de supermaan ook vastgelegd? Mail je beelden naar ooggetuige@nos.nl.