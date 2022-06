Nederlands model Xueli Abbing wordt Unesco-ambassadeur tegen discriminatie

Abbing werd vandaag, op de Internationale Dag van het Albinisme, op het hoofdkantoor van Unesco in Parijs officieel aangesteld als goodwill ambassador. "Het is een eer om een van de nieuwe ambassadeurs te zijn van Unesco in de strijd tegen racisme en discriminatie", zei Abbing in haar toespraak. "Mijn hoofddoel is bijdragen aan het beëindigen van de mythes en leugens die bestaan over albinisme."

In de functie van ambassadeur gaat Abbing zich verder inzetten voor de strijd tegen discriminatie. Ze zal deelnemen aan Unesco-acties waarmee internationaal aandacht zal worden gevraagd voor mensenrechten en de waardigheid van de meest kwetsbaren, in het bijzonder mensen met albinisme.

"Abbing wendt haar bekendheid aan om ervoor te zorgen dat albinisme, net als andere bijzondere kenmerken, niet meer als vloek wordt beschouwd", stelt Unesco in een verklaring. "Ze gebruikt haar ervaring om een boodschap van hoop te brengen en ze probeert haar verhaal in te zetten als inspiratiebron voor alle mensen die als anders worden gezien."