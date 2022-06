Philip Baker Hall (90), bekend van Boogie Nights en Seinfeld, overleden

Zijn filmcarrière kwam pas echt van de grond nadat Anderson hem in 1993 had gestrikt voor de hoofdrol in Cigarettes & Coffee, de korte film die Anderson later uitbouwde tot zijn volwaardige regiedebuut Hard Eight. Hall is in die film een gokker op leeftijd die besluit een dakloze man onder zijn hoede te nemen. Voor die rol werd hij genomineerd voor een Independent Spirit Award, de prijs voor makers van onafhankelijke films.

Zijn vrouw Holly Wolfle Hall, waarmee de acteur ruim veertig jaar getrouwd was, zei tegen persbureau AP dat het tot een paar weken terug nog goed met hem ging. Hij heeft zijn laatste dagen in een "warme omgeving" doorgebracht. "Zijn stem was aan het eind nog net zo krachtig", zei ze.