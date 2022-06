Concert Rolling Stones in Arena afgelast vanwege coronabesmetting Mick Jagger

Het concert van de Rolling Stones vanavond in de Arena in Amsterdam gaat niet door. Leadzanger Mick Jagger (78) is positief getest op corona. Hij was al in het stadion toen hij coronasymptomen kreeg. Vervolgens gaf de test een positieve uitslag, zegt de band in een verklaring.

Om 17.00 uur konden de bezoekers naar binnen, het voorprogramma zou beginnen om 19.30 uur. Om 20.45 uur zouden de Stones dan het podium betreden.

De Stones zijn bezig aan een tour ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de band. Hun volgende optreden staat gepland in Zwitserland op 17 juni, komende vrijdag. Onduidelijk is of dat optreden wel doorgaat.

Er komt voor het concert in Amsterdam een nieuwe datum, zegt een woordvoerder van organisator Mojo. De gekochte kaarten daarvoor blijven geldig. Vijf jaar geleden traden de Stones voor het laatst op in Nederland.

Op het podium werd aangekondigd dat het concert vanavond niet doorgaat: