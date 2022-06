Behandeling hersendode Britse jongen (12) mag van rechter worden gestopt

De behandeling van een 12-jarige Britse jongen met ernstige hersenschade mag worden gestopt. Dat heeft de rechter geoordeeld in een zaak die tot veel beroering leidt in het Verenigd Koninkrijk.

De jongen, Archie Battersbee, werd ruim twee maanden geleden bewusteloos gevonden in zijn huis in het Engelse Southend. Hij had daarbij iets om zijn nek. Eerst werd gedacht aan een ongeluk, maar zijn moeder zei onlangs dat ze niet uitsluit dat haar zoon had meegedaan aan een online challenge waarbij hij zichzelf zou hebben verstikt.

Hij werd direct overgebracht naar een Londens ziekenhuis. Daar is hij niet meer bij bewustzijn geweest, schrijft de BBC.

MRI-scans

De artsen die hem behandelen, hebben inmiddels geconcludeerd dat de jongen hersendood is. De hersenstam is zwaar beschadigd en sinds half april zijn er geen zichtbare verbeteringen meer te zien op hersenscans.

De rechter onderschreef vandaag die conclusies. Volgens haar tonen de MRI-scans dat er sprake is van onherstelbare hersenschade en overtreden de artsen niet de wet als ze Archie van de beademing halen.

'Archie krijgt niet genoeg tijd'

De ouders van de jongen vinden dat hij behandeld moet blijven worden, omdat zijn hart nog klopt en ze het gevoel hebben dat hij "niet genoeg tijd" heeft gekregen. Na de uitspraak van de rechter lieten ze ook direct weten een hoger beroep te overwegen. "We geven Archie niet op", zei moeder Hollie in een verklaring.

Ze is "extreem teleurgesteld" in de uitspraak en vindt dat de rechter en het ziekenhuis onvoldoende hebben geluisterd naar de wensen van de familie, schrijft The Guardian. Ook is volgens haar een MRI-scan een te mager fundament voor een dergelijk, zwaarwegend vonnis.

Kans op herstel nihil

De advocaten van het ziekenhuis vroegen in de zaak te oordelen in het belang van Archie. Dat heeft de rechter, die de jongen eind vorige maand bezocht in het ziekenhuis, naar eigen zeggen gedaan. Volgens haar zijn de vooruitzichten op herstel "nihil" en heeft de jongen door zijn zware, onomkeerbare hersenletsel geen plezier meer in het leven.

Ze toonde verder respect voor de "uitzonderlijke" toewijding van de familie aan Archie en zei te begrijpen dat een dergelijke, "overhaaste" dood het afscheid nemen bemoeilijkt. Ook het ziekenhuis zegt mee te leven met de familie en benadrukt dat Archie vooralsnog 'gewoon' aan de beademing blijft, om de ouders zo voldoende tijd te geven om na te denken over een eventueel hoger beroep.